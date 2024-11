Incidente e forte nebbia sulla Tangenziale di Milano: traffico in tilt, oltre 8 chilometri di coda

video suggerito

Una mattinata da dimenticare sulle strade milanesi. Un incidente avvenuto poco prima delle 7 di oggi lunedì 18 novembre ha provocato una lunga coda sulla Tangenziale Est A51. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave nell'impatto avvenuto nel dettaglio tra l'uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l'uscita 8/8a Sp103 Segrate Lambrate. Il traffico, nell'ora di punta, è comunque andato in tilt. In più la nebbia di questa mattina ha provocato diversi rallentamenti.

Sul posto dell'incidente è arrivata un'ambulanza in codice giallo e gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e per gestire il traffico in città. In poco tempo si è creata una coda di 8 chilometri in direzione Sud a causa della chiusura di una corsia. Altra coda – questa volta di tre chilometri – sulla Tangenziale Nord, all'altezza di Sesto San Giovanni Sud.