Incidente tra quattro auto: diverse persone in ospedale, anche due bambini Quattro auto sono rimaste coinvolte in un maxi incidente: quattro in tutto le persone finite in ospedale tra cui anche due bambini di due e dieci anni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Maxi incidente nel pomeriggio di ieri venerdì 9 dicembre. Quattro in tutto le auto danneggiate: sette le persone coinvolte, di cui quattro finite in ospedale. I fatti sono accaduti verso le 13 nel Basso Garda a Barcuzzi, frazione di Lonato, in provincia di Brescia.

Due bambini in ospedale

Fortunatamente le persone soccorse non sono in pericolo di vita. Tra le persone in ospedale ci sono anche due bambini di due e dieci anni, entrambi ricoverati al reparto pediatrico del Civile di Brescia. Il più piccolo ha riportato un trauma addominale, ma si rimetterà presto.

La pioggia la causa dell'incidente

Sul posto è intervenuta subito la polizia locale al lavoro per cercare di ricostruire anche l'esatta dinamica dell'accaduto. La causa dell'incidente sarebbe dovuta dall'asfalto viscido della pioggia intensa che ha provocato lunghi disagi sulle strade.