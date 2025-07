Incidente sul lavoro nel Milanese, tre operai ustionati dallo zinco bollente: sono gravi in ospedale

Tre operai di 32, 44 e 47 anni sono rimasti feriti nel pomeriggio di ieri martedì 22 luglio, intorno alle 17.40, nell'ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia. Stavolta è avvenuto a Baranzate, in provincia di Milano.

I tre, che lavorano in un'azienda in via Rosmini, sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano in seguito alle gravi ustioni riportate dopo essere stati investiti da zinco incandescente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nessuno di loro sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Con 37 vittime sul lavoro nel primo trimestre del 2025, la Lombardia si conferma anche quest'anno la regione con il più alto numero di decessi sul lavoro. Sulla base dei dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che raccoglie i numeri relativi agli infortuni mortali dei lavoratori in Lombardia, Milano è in cima alla graduatoria degli infortuni mortali in occasione di lavoro con 10 vittime. Stesso posto anche per quanto riguarda il numero di denunce totali di infortunio pari a 12.314. Seguono Brescia (5.312) e Bergamo (4.233). Mentre il settore più colpito da infortuni sul lavoro in Lombardia è il manifatturiero con 4.606 casi. Seguono trasporto e magazzinaggio (1.980), commercio (1.792), sanità (1.768) e costruzioni (1.647).