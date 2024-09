video suggerito

Incidente sul lavoro nel Comasco, operaio finisce in ospedale: è grave Infortunio sul lavoro a Turate (Como): un operaio si è ferito mentre stava lavorando. Lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 30 settembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Turate, un comune che si trova in provincia di Como. Un operaio si è infortunato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alle 16.36 in un'azienda Vodipack Italia che si trova in via Isonzo al civico 15. Un operaio di 44 anni si è ferito. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un elicottero, un'auto infermieristica e un'ambulanza.

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito con un trauma a un braccio in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nelle operazioni di soccorso sono stati fondamentali i vigili del fuoco. I carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.