Incidente sul lavoro, Enrico muore in ospedale dopo tre giorni di coma: Procura apre un’inchiesta Enrico Pantoni, l’operaio di 65 anni originario di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, è morto. L’uomo è rimasto vittima di un grave infortunio nella giornata di mercoledì 14 luglio mentre si trovava nella biblioteca dell’Università degli Studi del capoluogo lombardo. Dopo tre giorni di coma, è perito all’ospedale Policlinico di Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Enrico Pantoni

Enrico Pantoni, l'operaio di 65 anni originario di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, è morto. L'uomo, impegnato per una trasferta di lavoro a Milano, è rimasto vittima di un grave infortunio nella giornata di mercoledì 14 luglio mentre si trovava nella biblioteca dell'Università degli Studi del capoluogo lombardo. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso del vicino Policlinico, Enrico è scomparso nella giornata di sabato 17 luglio. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo al registro degli indagati il datore di lavoro di Enrico, disponendo anche l'autopsia sul cadavere dell'operaio per capire se alla base della caduta possa esserci stato un malore.

Enrico morto in ospedale dopo tre giorni di coma

Il 65enne era dipendente della Cam Impianti srl, impresa del Teramano, impegnata nel settore degli impianti tecnologici. Enrico si trovava nella biblioteca della Statale di Milano per ammodernare la rete dati. Secondo quanto comunicato, l'operaio non soffriva di alcuna patologia particolare e al momento dell'incidente si trovava dentro una stanza su di un trabattello a circa due metri d'altezza. All'improvviso, l'uomo ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente al suolo. Raggiunto dal tempestivo intervento degli operatori sanitari, inviati sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, gli è stata diagnosticata una grave frattura cranica e altri traumi. Arrivato in stato di coma al pronto soccorso del Policlinico, è morto dopo tre giorni senza mai riprendere coscienza. Una volta eseguita l'autopsia sul suo corpo, e ricevuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria, verranno svolti i funerali.