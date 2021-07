Incidente sul lavoro a Cremona: operaio rimane schiacciato tra due furgoni, è in coma Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia: un uomo di 44 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto schiacciato tra due furgoni a Ripalta Cremasca (Cremona). Il 44enne è stato estratto dalle lamiere e trasferito con l’elicottero: al momento si trova in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro: è successo a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona. Vittima dell'infortunio, un uomo di 44 anni che è stato schiacciato da due furgoni ed è stato trasportato all'ospedale dove è ricoverato in coma farmacologico. Al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per svolgere i rilievi, ricostruire la dinamica e accertare che siano state rispettate le norme di sicurezza.

L'incidente causato dal cedimento del freno a mano

Sula base della prima ricostruzione, sembrerebbe che l'incidente sia stato causato dal cedimento del freno a mano di uno dei due mezzi. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 10.19. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elicottero decollato da Bergomo. Con loro anche i carabinieri del comando di Crema e due squadre dei vigili del fuoco che hanno poi rimosso i mezzi.

L'uomo estratto e intubato

Proprio i pompieri, come riportato dal giornale "La Provincia di Cremona" lo hanno estratto dalle lamiere e messo in sicurezza. Dopo aver fornito le prime cure sul posto e aver intubato il dipendente, gli operatori del 118 hanno deciso di trasferire l'uomo in ospedale con l'elicottero. Il 44enne è stato quindi ricoverato e si trova in coma farmacologico. Sul posto anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della Val Padana per verificare che siano state rispettate le norme sulla sicurezza.