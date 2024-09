video suggerito

Operaio di 48 anni rimane schiacciato dalla pressa di un'azienda tessile nel Comasco: è grave Un 48enne è rimasto gravemente ferito in un incidente alla Airily di Guanzate (Como). L'operaio è rimasto schiacciato da una fustellatrice industriale e liberato dai colleghi.

A cura di Enrico Spaccini

Il macchinario in cui era rimasto incastrato il 48enne (foto da vigili del fuoco)

Un 48enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 2 settembre, a Guanzate (in provincia di Como). Stando a quanto riferito da alcuni colleghi, per cause ancora da chiarire l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una fustellatrice industriale all'interno di una stamperia tessile. Il macchinario, che permette di imprimere stampe sulla carta o su altri materiali, gli avrebbe causato gravi ferite al torace e all'addome. I soccorsi, arrivati sul posto con la massima urgenza, lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna.

A spiegare la dinamica dell'incidente sono stati i colleghi del 48enne che si trovavano in zona in quel momento e che sono riusciti a liberarlo dal macchinario. Il tutto è avvenuto nel giro di pochi attimi, poco dopo le 9 del 2 settembre, all'interno della Airily di via XXIV Maggio, nella zona industriale di Guanzate.

Il 48enne sarebbe rimasto schiacciato dalla fustellatrice industriale, una delle macchine usate dall'azienda per decorare i tessuti con le stampe, riportando gravi ferite. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul pusto l'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e l’elisoccorso medico.

I sanitari hanno provveduto a prestare le prime cure al 48enne e a trasportarlo, poi, con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere l'impianto in sicurezza e le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.