Incidente sul lavoro al cantiere della metro M4: amputato dito di una mano a un operaio In un cantiere della metro M4 di Milano si è verificato un incidente sul lavoro: un operaio di 54 anni ha perso un dito. L’uomo è stato trasferito in codice giallo alla clinica San Giuseppe. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Ats Milano per verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza.

A cura di Ilaria Quattrone

I lavori alla M4 in via Santa Sofia

Ha perso un dito: è questo il risultato di un incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 27 ottobre, in pieno centro a Milano. L'uomo è stato trasferito in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica della vicenda e anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano per verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.

L'uomo lavorava nel cantiere della metro M4

L'incidente è avvenuto nel cantiere della metro M4 in corso Europa. Secondo quanto confermato dai carabinieri a Fanpage.it, l'operaio è un uomo di 54 anni che è rimasto ferito al dito indice della mano sinistra. Dopo che i soccorsi sono arrivati, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) i medici e i paramedici sono giunti con un'ambulanza, l'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe. All'interno della struttura è stato scelto di amputare il dito.

Non è il primo incidente nei cantieri della metro

Non è la prima volta che si verifica un incidente nei cantieri della M4: già qualche nano fa, in piazza Tirana, l'operaio Raffaele Ielpo è morto proprio mentre stava lavorando. Il 42enne si trovava in una stanza a diciotto metri di profondità quando è stato colpito da alcuni detriti enormi. A inizio settembre sono state chiuse le indagini dalla procura di Milano. Il pubblico ministero Maura Ripamonti ha chiesto il rinvio a giudizio per il datore di lavoro, il direttore del cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.