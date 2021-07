Incidente sul lavoro ad Albavilla, 52enne in gravi condizioni dopo l’esplosione di un macchinario Incidente sul lavoro questa mattina nel Comasco. Un 52enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Sant’Anna, dopo avere riportato fratture multiple alla mano in seguito all’esplosione di un macchinario e una contusione all’addome. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’Ats Insubria.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 30 luglio, poco dopo le nove e mezza ad Albavilla, nel Comasco. Ad essere coinvolto un uomo di 52 anni, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como, dopo avere riportato fratture multiple alla mano dovute all'esplosione di un macchinario e una contusione all'addome. A riferirlo in una nota è l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Sul posto sono state inviate due ambulanze, con medici e paramedici, i carabinieri di Como e l'Ats (Agenzia di tutela della salute) Insubria. L'operaio si trovava nella ditta Mercart di Via Cesare Cantù 28 ad Albavilla.

Altro infortunio sul lavoro oggi in Lombardia

La Lombardia oggi è stata teatro di un altro infortunio sul lavoro. Questa volta nel Varesotto a Induno Olona, in via Dobbiaco in un supermercato poco dopo le sette e mezza del mattino. Un operaio di 44 anni ha riportato l'amputazione della prima falange del quarto dito della mano destra. Sul posto, secondo quanto riportato dall'Areu, oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese e l'Ats Insubria. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Varese in codice giallo. Un fornitore del supermarket, il 44enne, aveva appena finito le consegne quando, mentre stava rientrando nel suo furgone, forse a causa di una disattenzione, si è chiuso la mano destra nella portiera del veicolo.

Solo una settimana fa, sempre in Lombardia, a Cremona, un uomo di 44 anni era stato trasportato in ospedale dopo essere rimasto schiacciato tra due furgoni a Ripalta Cremasca. Il 44enne era stato estratto dalle lamiere e trasferito con l'intervento di un elicottero. Secondo le ricostruzioni emerse l'incidente era stato causato dal cedimento del freno a mano di uno dei due mezzi.