Infortunio sul lavoro, si chiude la mano nella portiera del furgone: amputata la falange di un dito Infortunio sul lavoro in mattinata a Induno Olona, in provincia di Varese. Il fornitore di un supermercato si è chiuso la mano nella portiera del suo furgone. Soccorso e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, ha dovuto subire l’amputazione della prima falange del quarto dito della mano destra.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio, a Induno Olona, in provincia di Varese. Un uomo di 44 anni è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Circolo, dove i medici gli hanno dovuto amputare la falange di un dito. L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 nei pressi di un supermercato che si trova in via Dobbiaco. Un fornitore del supermarket, il 44enne, aveva appena finito le consegne quando, mentre stava rientrando nel suo furgone, probabilmente a causa di una disattenzione si è chiuso la mano destra nella portiera del veicolo.

È stato lo stesso lavoratore a dare l'allarme, attirando l'attenzione degli altri dipendenti del supermercato, in quel momento ancora chiuso al pubblico, che hanno chiamato il 118. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Il personale paramedico ha prestato le prime cure all'uomo, che è stato poi trasferito in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Lì i medici, come spiega l'Azienda regionale emergenza in una nota, gli hanno dovuto amputare la prima falange del quarto dito della mano destra. Sul luogo in cui si è verificato l'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, chiamati a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Un altro grave incidente ad Albavilla

In mattinata un altro incidente sul lavoro, ben più grave, si è verificato in un'azienda di lavorazione dei metalli ad Albavilla, in provincia di Como. Un operaio di 52 anni è stato investito dall'esplosione di un macchinario riportando fratture multiple alla mano e una contusione all'addome: l'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna.