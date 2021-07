Parabiago, operaio si ferisce gravemente a una mano mentre lavora a un macchinario Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito a una mano mentre lavorava a un macchinario in un’azienda di Parabiago, alle porte di Milano. Ad allertare subito i soccorsi sono stati i colleghi dell’uomo: sul posto sono intervenuti medici e paramedici che, dopo le prime cure, hanno trasferito l’operaio in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nel pomeriggio in una ditta di Parabiago, alle porte di Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, oggi giovedì 22 luglio poco prima delle 15 in una ditta dell'area industriale di via Santa Maria, nella zona Sud della città, un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito alla mano.

A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi

L'uomo stava lavorando a uno dei macchinari dell'azienda, una piallatrice, quando ha subito una grave ferita alla mano. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici di un'ambulanza e di un'automedica della Croce Rossa di Legnano. Non solo, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Parabiago e i carabinieri. L'equipe medico ha subito prestato soccorso all'operaio sul posto fino al trasferimento in ospedale a Legnano dove si trova ancora ricoverato. Non sarebbe però in pericolo di vita. Intanto le forze dell'ordine e i tecnici dell’Azienda di Tutela della Salute hanno eseguito tutti i rilievi del caso per accertare il rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un operaio in coma nel Cremonese

Nello stesso giorno un altro grave incidente sul lavoro a Cremona: un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona. Qui è stato schiacciato da due furgoni ed è stato trasportato all'ospedale dove è ricoverato in coma farmacologico. Al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere i rilievi, ricostruire la dinamica e accertare che siano state rispettate le norme di sicurezza.