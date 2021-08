Incidente stradale a Cernusco sul Naviglio, in gravi condizioni un camionista Nel primo pomeriggio di oggi un camionista ha avuto un malore mentre era alla guida sulla strada provinciale 120 a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, scontrando successivamente una macchina. In seguito all’arresto cardiocircolatorio sono state necessarie delle manovre di rianimazione da parte dei medici del 118 e il 70enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Grave incidente oggi, martedì 24 agosto, poco prima dell'una di pomeriggio, sulla strada provinciale 120, in via Guglielmo Oberdan a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Un camionista di circa 70 anni ha avuto un malore mentre era alla guida di un mezzo pesante, scontrandosi successivamente con una macchina. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cernusco dopo che i medici e i paramedici del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente hanno effettuato delle manovre di rianimazione in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni risultano critiche. A riferirlo in una nota è l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Sul posto erano presenti due ambulanze e un'automedica. Illeso un 19enne coinvolto nell'incidente, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. Si tratta del conducente della macchina scontrata a bassa velocità dal camion. Ora spetterà ai medici dell'ospedale capire l'origine del malore del 70enne.

Un altro grave incidente stradale oggi a Milano

Una donna di 58 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 24 agosto, a Milano. La donna era in sella alla sua bici quando ha urtato contro la portiera di un’auto che è stata aperta all’improvviso: è caduta riportando un grave trauma cranico. È accaduto intorno alle 11.20 di questa mattina quando la donna stava percorrendo via Canonica, nel capoluogo lombardo. Il personale del 118 ha stabilizzato la ferita sul posto e l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale di Niguarda, dove è ricoverata in codice rosso. Sull’episodio indaga la polizia locale.