Incidente a Milano, donna in bici urta contro la portiera di un’auto aperta all’improvviso: è grave Una donna di 58 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 24 agosto, a Milano. La donna era in sella alla sua bici quando ha urtato contro la portiera di un’auto che è stata aperta all’improvviso: è caduta riportando un grave trauma cranico. Sull’episodio indaga la polizia locale.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

È l'incubo di molti ciclisti: trovarsi di fronte la portiera di un'auto aperta all'improvviso da qualche automobilista distratto. Un incubo che purtroppo si è materializzato per una donna di 58 anni che adesso si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Attorno alle 11.20 di oggi, martedì 24 agosto, la 58enne stava percorrendo via Canonica, a Milano, in sella alla sua bicicletta. All'improvviso un automobilista ha aperto lo sportello della propria auto parcheggiata, evidentemente senza accertarsi in precedenza di poterlo fare in sicurezza. La donna ha urtato contro la portiera ed è caduta rovinosamente sull'asfalto, dove ha sbattuto la testa perdendo conoscenza.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso

Sul posto, attorno al civico 64 della strada nella zona di Chinatown, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. All'arrivo dei soccorritori, come riporta la testata "Milanotoday" la donna era priva di sensi a causa di un importante trauma cranico riportato nella caduta. Il personale del 118 ha stabilizzato la ferita sul posto e l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale di Niguarda, dove è ricoverata in codice rosso.

Ieri un altro grave incidente per un ciclista

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità dell'automobilista sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Milano. Soltanto poche ore prima, nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 18 anni era rimasto coinvolto in un altro grave incidente sempre in sella a una bicicletta: dopo essere stato investito da un taxi ha riportato gravissime ferite ed è stato ricoverato in coma.