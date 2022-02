Incidente sul lavoro a Villimpenta, uomo di 50 anni precipita dal cassone del camion: è grave Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo esser precipitato da tre metri mentre era impegnato sul cassone del suo camion parcheggiato in un’azienda di Villimpenta, in provincia di Mantova.

A cura di Giorgia Venturini

Altro incidente sul lavoro in Lombardia in poche ore. In mattinata un uomo di 35 anni è stato soccorso in gravi condizioni all'interno di un cantiere edile a Cornaredo, in provincia di Milano, nel pomeriggio invece un uomo di 50 anni è precipitato da un cassane di un camion, da un'altezza di circa 3 metri. Subito la chiamata al 118 e il trasferimento in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni.

Il trasferimento in ospedale in elicottero

Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regione emergenza urgenza, i soccorsi sono stati allertati dai colleghi attorno alle 15.59 da un'azienda di via Guglielmo Marconi a Villimpenta, in provincia di Mantova. L'uomo era impegnato sul cassone del camion forse per procedere alle manovre di carico o scarico quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto giù: è precipitato per tre metri. Gravi sono i traumi che ha riportato per tutto il corpo, soprattutto quelli alla testa, al volto e all'arto superiore. A correre sul posto sono stati i paramedici e medici in elisoccorso, in ambulanza e con l'automedica: il 50enne è stato subito trasportato in codice rosso in ospedale dove è in prognosi riservata. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita oppure no. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i rappresentati di Ats, ora al lavoro per cercare di capire se tutte le norme di sicurezza erano state rispettate e capire nel dettaglio quanto accaduto. Utili per le indagini saranno le testimonianze dei colleghi presenti in azienda ed eventuali telecamere presenti in zona.