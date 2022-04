Incidente sul lavoro a Gorgonzola, operaio di 58 anni muore mentre utilizza un tornio Nuova tragedia sul lavoro in Lombardia. Un operaio di 58 anni è morto mentre utilizzava un tornio. A nulla sono serviti gli sforzi del 118 per salvargli la vita.

Altra tragedia sul lavoro in Lombardia. A Gorgonzola, in provincia di Milano, un operaio di 58 anni è morto mentre utilizzava un tornio all'interno dell'Azienda Elettromeccanica Bonato srl. L'allarme alla centrale operativa del 118 è arrivata pochi minuti prima delle 11. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha tempestivamente inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza. Con gli operatori sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Incidente sul lavoro, morto un operaio di 58 anni

Secondo quanto riferito dai pompieri e da Areu, l'incidente rivelatosi fatale per l'operaio è accaduto in via Rosa Luxemburg 5. Qui, le squadre di paramedici sopraggiunte, hanno trovato il 58enne in condizioni disperate. Dopo alcuni tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e raccoglieranno le testimonianze dei colleghi dell'uomo per avere una visione quanto più chiara dell'insieme. Non è escluso che chiederanno al titolare dell'attività di visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della ditta.

Cade da un balcone mentre lavora, ricoverato in prognosi riservata

Anche nella giornata di mercoledì 27 aprile un operaio di 52 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Caduto da un balcone posto al secondo piano, ha riportato ferite gravissime che hanno indotto gli operatori sanitari a trasportarlo d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente si è verificato intorno alle 14.30 in via Appaiani a Milano. L'uomo si trova in prognosi riservata: avrebbe riportato diverse fratture.