Incidente sul lavoro a Monza, operaio di 52 anni precipita da un balcone: è grave Un uomo di 52 anni è precipitato dal balcone di un edificio mentre stava lavorando: è ricoverato a Monza in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora una tragedia sul lavoro in Lombardia. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 aprile, un operaio di Milano è precipitato da un balcone. L'incidente si è verificato proprio il giorno prima della Giornata mondiale sulla Sicurezza sul Lavoro: nonostante sia stata istituita una commemorazione, volta a sensibilizzare istituzioni ed enti sul tema, sembrerebbe che il numero di incidenti sul lavoro non sia destinato a calare.

L'uomo trasferito in ospedale in codice rosso

L'incidente di ieri si è svolto attorno alle 14.30 in via Appaiani: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato il personale sanitario a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Considerate le condizioni dell'operaio, un uomo di 52 anni, i medici e i paramedici del 118 hanno valutato di trasferirlo all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Il 52enne è stato poi ricoverato e si trova ancora oggi in prognosi riservata. Sembrerebbe aver riportato diverse fratture.

È precipitato dal secondo piano di un edificio

Come di consueto, sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Monza per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Con loro erano presenti anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio che hanno verificato che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Stando a quanto riportato dal giornale "MonzaToday", l'operaio si trovava su un balcone quando è precipitato da un trabattello. Ha fatto un volo dal secondo piano dell'edificio: alcune persone lo hanno trovato a terra e hanno così lanciato l'allarme.