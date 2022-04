Incidente sul lavoro a Bosisio Parini, gamba schiacciata da un muletto: operaio in gravi condizioni Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito a Bosisio Parini, in provincia di Lecco: è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, lunedì 4 aprile, a Bosisio Parini, comune in provincia di Lecco, un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito. La sua gamba è rimasta infatti schiacciata da un muletto. Sul posto, oltre gli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Il 59enne trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni

L'incidente si è verificato in via Brianza 27: i medici e i paramedici, arrivati con un'automedica e un'ambulanza, sono intervenuti nell'azienda Trafilerie San Paolo alle 10.55. Il 59enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni. Per il momento resta sconosciuta la dinamica dell'incidente: non è chiaro come sia stato schiacciato dal muletto. I militari svolgeranno quindi tutti i rilievi così da poter verificare anche eventuali responsabilità e se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

Incidente sul lavoro a Castel Goffredo, muore un operaio

Solo una settimana fa, un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre lavorava in un cantiere. L'incidente si è verificato nel comune di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, lunedì 28 marzo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i medici infatti non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Anche in questo caso, i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con loro i tecnici di Ats per verificare che siano state applicate tutte le disposizioni di sicurezza.