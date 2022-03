Castel Goffredo, travolto e schiacciato da un muletto mentre è in cantiere: muore un operaio L’incidente in un cantiere a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, alle 14.16 di oggi lunedì 28 marzo.

A cura di Giorgia Venturini

Ennesimo incidente sul lavoro oggi lunedì 28 marzo. Stando alle prime informazioni riportate dall'agenzia regionale emergenza e urgenza, verso le 14.16, ora in cui è arrivata la chiamata al 118, un operaio è rimasto schiacciato da un muletto mentre era impegnato in cantiere a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i medici in ambulanza e in elisoccorso: purtroppo nonostante i tentativi di rianimalo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Le generalità dell'uomo non sono ancora note. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri e gli addetti dell'Ats che oltre a ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto dovranno accertarsi che in cantiere sono state seguite tutte le norme di sicurezza.

Operaio infortunato in un bosco della Bergamasca

Sempre nella giornata di oggi un operaio si è infortunato mentre lavorava in un bosco della Bergamasca. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e quelli del soccorso Alpino. Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente. Le condizioni dell'uomo, di cui non si conoscono età e nome, sono gravi. Dalle prime informazioni, l'incidente è avvenuto alle 11.39 a Piazzatorre, in provincia di Bergamo, a Prati di Pegherolo. I medici e i paramedici del 118 erano intervenuti con un elicottero in codice giallo: dopodiché, una volta giunti sul posto e constatate le sue condizioni, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ha riportato sia un trauma cranico commotivo che un trauma toracico. Non è ancora chiaro se è fuori pericolo.