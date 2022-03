Operaio viene colpito da una pianta in un bosco: è grave Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una pianta in un bosco: trasferito in codice rosso in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Aumentano gli incidenti sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, lunedì 28 marzo, un operaio si è infortunato mentre lavorava in un bosco della Bergamasca. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e quelli del soccorso Alpino. Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente. Le condizioni dell'uomo, di cui non si conoscono età e nome, sono gravi.

L'uomo trasferito in codice rosso

In base alla note diramata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto alle 11.39 a Piazzatorre, in provincia di Bergamo. Più precisamente è stato registrato a Prati di Pegherolo. I medici e i paramedici del 118 erano intervenuti con un elicottero in codice giallo: dopodiché, una volta giunti sul posto e constatate le sue condizioni, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ha riportato sia un trauma cranico commotivo che un trauma toracico.

Sette giorni fa un altro incidente a Carugo (Como)

Solo sette giorni fa, il 21 marzo, si era verificato un altro incidente sul lavoro in Lombardia: a Carugo, in provincia di Como, un operaio di 38 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala. È precipitato da un'altezza di un metro e mezzo circa. Nell'incidente ha battuto la testa: i medici del 118 lo hanno trasferito all'ospedale di Cantù in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Oltre ai carabinieri, sono intervenuti i tecnici dell'agenzia di tutela della salute Insubria per verificare se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.