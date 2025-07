video suggerito

Abbatte un bosco di 5mila metri quadri per realizzare una vigna: imprenditore 40enne denunciato I carabinieri forestali hanno denunciato un 40enne di Grumello del Monte (Bergamo) per aver abbattuto 5mila metri quadrati di bosco. L'imprenditore intendeva impiantarci una vite, ma secondo i militari non aveva i permessi per farlo e non li avrebbe potuti comunque avere.

A cura di Enrico Spaccini

L’area disboscata a Grumello (foto da carabinieri)

Un 40enne è stato denunciato alla Procura di Bergamo per aver abbattuto 5mila metri quadrati di bosco per fare spazio a una vigna. È accaduto a Grumello del Monte, nella zone della Val Calepio, su un terreno di proprietà dello stesso imprenditore agricolo. Secondo i carabinieri forestali, non aveva il permesso per quell'intervento e se lo avesse chiesto non lo avrebbe ottenuto perché si tratta di un'area vincolata.

A segnalare quanto stava accadendo in un'area collinare di Grumello sono state le Guardie Ecologiche Volontarie. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri forestali, il 40enne avrebbe raso al suolo un'area di 5mila metri quadrati che era ricoperta da specie tipiche del bosco ceduo termofilo della tipologia forestale orno-ostrieto. Inoltre, dopo aver estirpato le ceppaie, avrebbe avviato il movimento di terra e rocce con l'obiettivo di realizzare i terrazzamenti per poi impiantare una vite.

Arrivati sul posto, i militari hanno proceduto con il sequestro dell'area disboscata e di due cataste di legname, ovvero quel che rimaneva del bosco. Il 40enne, in qualità di legale rappresentate della società agricola, è stato denunciato per violazione delle norme paesaggistiche riguardo la trasformazione del bosco. L'imprenditore, inoltre, verrà sanzionato per una serie di illeciti commessi in violazione della normativa Forestale della Regione. I carabinieri, insieme al personale della Comunità montana, sono ancora al lavoro per accertare le conseguenze dell'intervento e anche in base a questo verrà quantificata la sanzione finale.