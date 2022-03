Biassono, travolto da un’antenna mentre è in cantiere: muore un operaio di 33 anni La tragedia oggi 10 marzo verso le 14 in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Altro incidente sul lavoro in Lombardia. Questa volta a Biassono, in provincia di Monza: qui un operaio di 33 anni è morto dopo essere stato travolto da un'antenna. Dalle prime informazioni la tragedia è avvenuta alle 14 di oggi, giovedì 10 marzo, all'interno di una ditta di via Trento e Trieste nel paese brianzolo. Ad allertare i soccorsi sono stati i colleghi: purtroppo però per il 33enne non c'è stato più nulla da fare. Risulta ferito anche un altro operaio, un ragazzo di 26 anni. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per capire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Operaio precipitato con l'ascensore a Milano

Solo pochi giorni fa un altro operaio è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Milano: l'ascensore di un palazzo in fase di ristrutturazione è precipitato per diversi metri, trascinando con sé due operai. Uno dei due lavoratori, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è morto, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è un uomo di 55 anni, Jaroslav Marnka, cittadino slovacco. Il ferito è un suo connazionale 26enne. Da una prima ricostruzione, i due operai sarebbero precipitati per circa 15-20 metri. Si trovavano a quanto pare sul tetto di un ascensore al quinto piano del palazzo quando l'elevatore, per cause da accertare, sarebbe caduto al suolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura e della polizia locale col magistrato di turno, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Resta ancora da capire cosa abbia provocata la caduta dell'ascensore e capire dunque eventuali responsabilità.