Incidente stradale a Monza, bimba di 7 anni investita da un’auto: trasferita in ospedale Incidente stradale a Monza: una bimba di 7 anni è stata travolta da un’automobile mentre era in compagnia di un genitore. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118: è stata trasferita in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 15 novembre a Monza si è verificato un incidente stradale: è stata infatti investita una bimba di sette anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.

La piccola è stata travolta mentre era in compagnia di un genitore

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 8.34 in via Zara all'incrocio con via Fiume. La bimba era in compagnia di un genitore – probabilmente si stava recando a scuola – quando è stata travolta da un'automobile. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza.

La bimba di 7 anni non è in pericolo di vita

Dopo averla stabilizzata sul posto, i medici e i paramedici hanno trasferito la piccola in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza dove sarà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Non è in pericolo di vita: ha infatti riportato ferite di lieve entità. Grande spavento per il genitore che l'accompagnava. Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.