video suggerito

Bimba di sei anni travolta da una moto a Milano mentre attraversa la strada: è in ospedale Incidente stradale a Milano: una bimba di sei anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada. È stata portata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 22 novembre, una bambina di sei anni è stata investita a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La piccola è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

La dinamica dell'incidente: la bimba stava andando a scuola

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 lungo via Enrico Annibale Butti all'altezza del civico 15. La piccola, molto probabilmente, stava andando a scuola. A un certo punto, proprio mentre stava attraversando la strada, è stata investita da una moto. Il conducente ha immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza.

Le condizioni della piccola di sei anni: trasferita al pronto soccorso

Inizialmente le condizioni della bimba sembravano serie, ma fortunatamente si sono rivelate meno gravi del previsto. I medici hanno quindi deciso di trasferirla all'ospedale Niguarda di Milano in codice verde per tutti gli accertamenti del caso. Sono intervenute anche le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia locale hanno infatti svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore quindi potrà essere meglio compresa l'intera dinamica.