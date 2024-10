video suggerito

Automobile urta un passeggino, bimbo di due anni sbalza e cade a terra: è in ospedale Incidente stradale a San Bassano (Cremona): un’automobile ha urtato un passeggino. Un bimbo di due anni è caduto a terra e si è ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre, si è verificato un incidente stradale a San Bassano, comune che si trova in provincia di Cremona. Un'automobile ha urtato un passeggino. Nell'impatto un bambino di appena due anni è stato sbalzato ed è caduto sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 in centro città. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la madre stava attraversando la strada quando è stata investita. Sembrerebbe che un riflesso abbia momentaneamente accecato il conducente, un pensionato di Formigara. L'uomo stava arrivando con la sua automobile da via Castel Manfredo.

Ha urtato la carrozzina con una ruota. Il passeggino è quindi rimasto incastrato sotto la macchina e il bimbo è caduto a terra. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. I medici e i paramedici hanno trasferito il piccolo all'ospedale di Cremona: fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Per permettere tutte le operazioni è stata chiusa la strada.