Donna partorisce in autostrada: la bimba viene alla luce in macchina con l'aiuto dei poliziotti Intorno alle 7.30 di oggi mercoledì 9 ottobre donna ha partorito in macchina sul ciglio dell'Autostrada A4, Milano-Venezia, all'altezza di Monza. La coppia di Verona era diretta verso una clinica in Svizzera, ma non ha fatto in tempo a raggiungere il confine.

Non ha fatto in tempo a raggiungere il confine con la Svizzera, dove la aspettava una culla in clinica. La piccola che è nata intorno alle 7.30 di oggi mercoledì 9 ottobre sul ciglio dell'’autostrada A4 Milano-Venezia, è venuta alla luce tra Monza e Agrate Brianza sui sedili dell'auto dove viaggiavano mamma e papà, una coppia straniera residente a Verona.

Ad aiutarli in un momento così concitato sono stati gli agenti del Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese (MI), immediatamente intervenuti a seguito di una chiamata giunta dalla colonnina SoS dell’autostrada A4, in territorio lombardo. "Bambino, bambino", gridava una voce maschile (quindi presumibilmente il papà della bimba che stava per nascere) mentre in sottofondo si udivano le grida della mamma. Ma i poliziotti in pattuglia, che credevano di intervenire su un’emergenza sanitaria per un bambino in difficoltà, si sono trovati sul posto uno scenario completamente diverso: una donna che stava partorendo la propria bambina proprio in quel momento.

Il parto improvvisato, grazie all'aiuto degli agenti e dei sanitari del 118, si è concluso fortunatamente senza problemi. Le condizioni della neonata sono ottime, e la puerpera è stata trasportata in ambulanza al più vicino ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. I due poliziotti protagonisti della vicenda, in mattinata, hanno poi raggiunto la donna per accertarsi che la donna e la sua bimba godessero di buona salute ed augurare loro “Buona Vita” da parte di tutta la Polizia di Stato.