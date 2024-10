Donna sta per partorire nel traffico, gli agenti la scortano in ospedale: “Senza di voi non ce l’avremmo fatta”

video suggerito

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi, in provincia di Como, la Polizia stradale – dopo essere stata contatta da una donna che era bloccata nel traffico e che da lì a poco avrebbe potuto partorire – dopo aver realizzato che non c'era tempo da perdere, ha deciso di scortare la famiglia fino all'ospedale Valduce, evitandole il traffico che imperversava lungo la strada. Dopo poche ore è arrivata la lieta notizia, la donna ha dato alla luce il terzogenito e ha voluto omaggiare gli agenti con una lettera di ringraziamento.

La chiamata alla Polizia stradale e il repentino intervento degli agenti

La vicenda risale a venerdì 18 ottobre, quando una donna sulla quarantina ha richiesto l'intervento degli agenti della Polizia stradale perché avrebbe rischiato di partorire nel traffico. I poliziotti, dopo aver realizzato che non c'erano le tempistiche per far arrivare l'ambulanza sul posto, hanno deciso di scortare l'auto fino all'ospedale di Valduce dove la donna avrebbe potuto avere l'assistenza che necessitava.

La bella notizia è giunta qualche ora dopo, quando gli agenti, dopo aver sentito telefonicamente la donna, hanno saputo che tutto era andato per il meglio ed era nato il terzogenito della coppia.

La lettera inviata al Comando della Polizia stradale di Como

Il marito della neomamma ha voluto indirizzare una lettera al Comando della Polizia stradale di Como, con la quale ha voluto ringraziare gli agenti che si sono mobilitati prontamente per far si che la famiglia raggiungesse nel minore tempo possibile l'ospedale Valduce.

Ecco un estratto: "Crediamo che non ce l'avremmo fatta senza gli agenti Fabio e Andrea. Un sentito grazie da parte mia e di mia moglie, è bello sapere che in giro si possono incontrare persone squisite e ben disposte ad aiutare il prossimo. Grazie mille".