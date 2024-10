video suggerito

Ragazzina investita mentre va a scuola, finisce sul parabrezza: trasferita in ospedale Incidente stradale a Orzinuovi (Brescia): un’automobile ha travolto una ragazzina di 17 anni che è finita sul parabrezza. È stata ricoverata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 25 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Orzinuovi, comune che si trova in provincia di Brescia. Un'automobile ha travolto una ragazzina di 17 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la giovane stava raggiungendo la sua scuola: l'adolescente frequenta il quarto anno del liceo linguistico all'istituto Cossali di Orzinuovi. Erano le 8.15 quando, a un certo punto, un'automobile l'ha investita. L'impatto è stato molto violento: la 17enne è infatti finita sul parabrezza e poi sull'asfalto. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

Le condizioni della 17enne

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza dei volontari di Trenzano e un'automedica. È intervenuto anche un elicottero. La ragazzina è stata poi trasferita in ospedale in codice giallo. Ha riportato diversi traumi alle gambe inferiori, ma non è in pericolo di vita. È stata infatti ricoverata, ma le sue condizioni non sono gravissime.

Nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Orzinuovi che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno anche ascoltato la testimonianza del conducente. In particolare modo gli investigatori cercheranno di accertare eventuali responsabilità.