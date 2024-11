video suggerito

Incidente stradale nel Comasco, auto finisce contro un muro: gravissima una 28enne A Bulgarograsso (Como) una ragazza di 28 anni è finita con l'auto contro un muro: è stata ricoverata in gravissime condizioni. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 15 novembre, si è verificato un incidente a Bulgarograsso, comune che si trova in provincia di Como. Un'automobile è finita contro un muro. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una ragazza di 28 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. L'impatto è avvenuto alle 9.58 in via Ferloni e precisamente all'incrocio con via Pirandello. La 28enne, che era alla guida del veicolo, è finita contro il muro. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), intervenuta prima in codice giallo, è arrivata con un elicottero, un'autoinfermieristica e un'ambulanza.

Sono state fornite le prime cure sul posto. La giovane ha riportato un trauma cranico e uno all'addome: le sue condizioni sono state considerate più gravi del previsto. Per questo motivo è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Di Circolo di Varese. Oltre ai medici, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area. I carabinieri della stazione locale hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Adesso bisognerà capire se si sia trattato di un malore, un malfunzionamento o ci sia altro all'origine dell'investimento.