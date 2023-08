Incidente nel tunnel a Monza: gravissima ragazza di 18 anni, ferito anche il conducente 25enne Il giovane alla guida della macchina viaggiava a grande velocità, e all’altezza del nuovo tunnel di Monza avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Ora versa in gravissime condizioni la passeggera, 18 anni, trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

Immagine di repertorio

Viaggiava ad altissima velocità la Golf che ieri notte, all'altezza del nuovo tunnel di Monza, si è schiantata con a bordo due giovani del luogo. E se il conducente, 25 anni, se l'è cavata con qualche lesione e il trasporto in ospedale in codice giallo, in ben diverse condizioni versa la passeggera: la ragazza, 18 anni, è stata condotta al San Gerardo in codice rosso, con fratture gravissime sparse per tutto il corpo.

La dinamica dell'incidente resta ancora tutta da accertare. Per quel che è stato possibile ricostruire al momento, la vettura stava percorrendo il tunnel ad alta velocità: all'improvviso il ragazzo alla guida avrebbe però perso il controllo della macchina, lanciata come un proiettile prima contro il guardrail e poi contro un muro, abbattendo alcuni cartelli stradali e finendo distrutta al lato della carreggiata. Al lavoro, adesso, la polizia stradale di Monza.