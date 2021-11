Incidente mortale a Milano: deceduto un uomo di 49 anni, trasportata in ospedale una 15enne Incidente mortale oggi a Milano in via Cechov: un 49enne ha perso la vita nello schianto con una macchina. La passeggera di 15 anni è in codice giallo al Niguarda.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Incidente mortale questo pomeriggio poco dopo le quattro e mezza in via Antonio Cechov a Milano, all’incrocio con via Adolfo Omodeo. Uno scontro violento tra una macchina e uno scooter è stato fatale per un 49enne, conducente della moto. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano con manovre di rianimazione effettuate già sul luogo dell’incidente, dopo essere stato rinvenuto dai medici e paramedici del 118, in arresto cardiocircolatorio. Dopo circa 50 minuti di massaggio cardiaco i medici della struttura ospedaliera milanese non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nell'incidente sarebbe coinvolta anche la figlia: trasportata in codice giallo al Niguarda

Secondo le prime informazioni, la tragedia coinvolgerebbe anche la figlia, passeggero della moto, una ragazzina di 15 anni, che ha riportato un trauma cranico e traumi alla gamba e al braccio ed è stata trasportata in codice giallo ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze. Ora spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Altro incidente in Lombardia

Il tragico incidente di questo pomeriggio a Milano avviene dopo un altro scontro, avvenuto martedì 2 novembre, a Costa di Mezzate, nella Bergamasca. Un furgone si è scontrato contro due auto: nell’impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 21 anni che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.