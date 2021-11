Incidente a Costa di Mezzate, scontro tra due auto e un furgone: grave un ragazzo di 21 anni Nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre, si è verificato un terribile incidente nel territorio di Bergamo. Un furgone si è scontrato contro due auto: nell’impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 21 anni che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

Il furgone dopo l’incidente (Fonte: Vigili del fuoco)

Incidente stradale a Costa di Mezzate: due auto si sono schiantate contro un furgone nella mattinata di oggi, martedì 2 novembre. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 21 anni. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro cosa sia successo.

Il 21enne trasferito in codice rosso

L'allarme alla sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno le 7. Alle 7.05 sono stati inviati sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e due ambulanze. In totale sono rimaste ferite quattro persone: tre uomini di 21, 45 e 46 anni e una donna di 49 anni. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno trasferito il 21enne – che guidava una delle due auto e che ha riportato un trauma cranico, al bacino e a una gamba – in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo mentre il 45enne che guidava il furgone e il 46enne che si trovava con lui sul mezzo sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Seriate.

Il luogo dell’incidente (Fonte: vigili del fuoco)

I rilievi affidati ai carabinieri

Il primo ha riportato un trauma al volto, al torace e alla schiena mentre l'altro un trauma cranico, uno al torace, e ferite a una gamba e a un braccio. La conducente del secondo veicolo ha invece riportato ferite lievi, ma si è scelto di non trasferirla in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno aiutato i soccorsi nel prelevare i feriti dalle auto e nel rimettere la sicurezza la zona dell'incidente. I carabinieri invece stanno cercando di ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità.