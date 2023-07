Incidente lungo la tangenziale est di Pavia, soccorse dieci persone: ci sono diversi bambini Si è verificato un incidente lungo la tangenziale est di Pavia: nell’impatto sono coinvolti un furgone e tre automobili. Sono rimasti feriti in dieci, tra loro ci sono quattro bambini.

Incidente stradale lungo la tangenziale est di Pavia: nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 luglio, si è verificato un incidente tra le uscite di viale Cremona e viale Lodi. Nell'impatto sono rimaste ferite dieci persone. Tra loro ci sarebbero anche diversi bambini. Non ci sono ancora informazioni circa la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto alle 16.30 e precisamente tra le uscite di viale Cremona e viale Lodi. Al momento si sa solo che nello scontro sono stati coinvolti quattro mezzi: un furgone e tre automobili. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118 a bordo di quattro ambulanze e un'automedica.

Quattro i bambini feriti

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di messa in sicurezza dei feriti e nella rimozione dei mezzi incidentati. Sono rimasti feriti quattro bambini di dieci, otto, sette e un anno. Tra gli altri feriti accertati c'è una donna di 27 anni, una donna di 36 anni, un uomo di 37 anni, una donna di 41 anni e un uomo di 61 anni. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Alcuni di loro sarebbero stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia, all'ospedale di Rozzano e all'ospedale di Lodi. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni è stato chiuso il tratto tra viale Lodi e cascina Morona.