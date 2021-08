Incidente in montagna, un uomo precipita durante un’escursione: è gravissimo Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato vicino al Lago del Diavolo (Bergamo). L’allarme è stato dato da un amico della vittima. L’escursionista è stato trovato privo di di sensi e con una profonda ferita alla testa. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e il personale medico del 118.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un incidente in montagna verificatosi a Carona, territorio in provincia di Bergamo. L'escursionista si trovava in compagnia di un gruppo di persone quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato vicino al Lago del Diavolo. A dare l'allarme è stato un amico che si trovava con lui. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e il Soccorso Alpino. L'uomo sembrerebbe essere in gravi condizioni.

A lanciare l'allarme è stato un amico

Sulla base delle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che nel primo pomeriggio il gruppo di cui faceva parte la vittima si era fermato a mangiare al rifugio Fratelli Longo. Dopo la pausa pranzo, sarebbero ripartiti immediatamente. L'escursionista però ha forse preferito proseguire insieme a un altro amico. Alle 16.30 di oggi pomeriggio il compagno è tornato nel luogo dove si trovavano gli altri affermando che l'amico era precipitato. Due rifugisti hanno chiamato subito i soccorsi e poi sono partiti per aiutare il ferito.

L'uomo trovato privi di sensi e con una profonda ferita alla testa

Dai primi riscontri, l'uomo avrebbe una profonda ferita alla testa e non sarebbe cosciente. Oltre al soccorso alpino, è partito un elisoccorso da Como. Sono stati avvisati anche i carabinieri di Zogno. L'escursionista – di cui al momento non si conoscono le generalità – è stata trasportato in ospedale, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto: soprattutto se sia caduto a causa di una svista o per un malore.