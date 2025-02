video suggerito

Incidente in fabbrica nel Milanese, parte del tetto crolla sui macchinari: feriti due operai Alle prime ore di questa mattina, venerdì 21 febbraio, una parte del tetto è crollata all'interno di un impianto lavorativo ad Abbiategrasso, a pochi chilometri da Milano, ferendo due operai. Non sembrano però esserci altri feriti sotto le macerie.

A cura di Giulia Ghirardi

Qualche cigolio, poi il cedimento. È quanto successo alle prime ore di questa mattina, venerdì 21 febbraio, quando una parte del tetto è crollata sui macchinari all'interno di un impianto lavorativo in via Don Luigi Sturzo ad Abbiategrasso, a pochi chilometri da Milano. Non sembrano esserci operai sotto le macerie.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il crollo si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti all'impianto lavorativo alle ore 9:31 a bordo di due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso e il comando dei vigili del fuoco di Milano Messina.

Secondo le prime ricostruzioni, una parte del tetto in calcestruzzo di una fabbrica situata in via Don Luigi Sturzo sarebbe collassata su alcuni macchinari presenti all'interno dello stabilimento ferendo due operai che si trovavano nella stanza. In seguito al sopralluogo svolto dalle forze dell'ordine, non sembrerebbero però esserci altri feriti sotto le macerie.

Non c'è ancora chiarezza sulla dinamica del crollo del soffitto, sul quale stanno ora indagando le forze dell'ordine. Al momento, infatti, il personale dei vigili del fuoco intervenuto in loco sta svolgendo i monitoraggi necessari all'interno della fabbrica per accertare il motivo del crollo e far luce sulla dinamica dell'incidente.