Incidente hot a Como: consigliere comunale si fa la doccia in diretta streaming e poi si scusa Un consigliere comunale di Como si è dimenticato la telecamera del tablet accesa e si è fatto una doccia mentre partecipava a una seduta del Consiglio in streaming, tra l’imbarazzo delle altre persone collegate. Poi si è scusato con una lettera.

A cura di Francesco Loiacono

Il momento dell’incidente "hot" (Foto: Comozero.it)

Pensava di aver spento la webcam, ma non era così: un consigliere comunale di Como si è quindi fatto una doccia mentre era collegato in streaming con una seduta del Consiglio, che si continua a tenere a distanza a causa della pandemia. L'incidente hot è capitato nella serata di lunedì al consigliere di Svolta Civica Maurizio Traglio, ex candidato sindaco.

A raccontare l'episodio è stata la testata "Comozero", un cui giornalista stava assistendo alla seduta sulla piattaforma Youtube e si è trovato di fronte all'involontario spettacolo a "luci rosse" da parte del consigliere. Traglio aveva iniziato a seguire la seduta del consiglio dalla sua auto: poi è arrivato a casa e, pensando di aver spento la telecamera del proprio tablet, si è fatto la doccia. Non tutto è avvenuto davanti agli sguardi delle altre persone collegate: il consigliere si è infatti lavato in bagno ma è poi ritornato, mentre mezzo nudo si asciugava con un asciugamano, davanti all'occhio quanto mai indiscreto della telecamera.

La lettera di scuse del consigliere

Dopo l'incidente, Traglio si è pubblicamente scusato inviando una lettera alla presidente del Consiglio comunale Anna Veronelli e ai suoi colleghi: "In questi due ultimi anni difficili, ove la comunicazione web è entrata fatalmente nella nostra vita e nelle nostre case, possono accadere episodi incresciosi e paradossali come quello occorso a me – ha scritto il consigliere -. Certo di aver disattivato la funzione video e per non perdere l’audio della discussione in corso, ho portato nella mia stanza il tablet e non mi sono accorto che la funzione video stessa, del tutto inconsapevolmente, non era stata correttamente disattivata. Sono particolarmente scosso e non trovo altri termini per dirti quanto mi dispiace".

Un episodio simile capitò anche all'ex consigliere dei Cinque stelle Corrado

Traglio non è comunque il solo a cui sia capitato un incidente del genere: era accaduto lo scorso anno, nello stesso periodo, all'allora consigliere comunale dei Cinque stelle (ed ex candidato sindaco) di Milano, Gianluca Corrado. Lasciò accesa la telecamera durante la riunione in streaming della Commissione trasporti a Palazzo Marino, mostrandosi ai colleghi mentre girava seminudo per il bagno di casa. L'episodio non mancò di suscitare ironie e anche polemiche per lo scarso rispetto nei confronti delle istituzioni. Per la cronaca, oggi Corrado (non rieletto) ha abbandonato il Movimento 5 stelle e Milano ed è ritornato nella sua Sicilia.