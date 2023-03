Incidente frontale tra due auto: grave una 34enne che viaggiava con il suo cane Grave incidente a Bregnano (Como), intorno alle ore 20.30 di ieri 17 marzo 2023: una ragazza di 34 anni, alla guida di una delle due auto coinvolte, ha riportato profonde ferite. Soccorso anche il cane che viaggiava con lei.

Foto di repertorio

Grave incidente a Bregnano (Como), intorno alle ore 20.30 di ieri, 17 marzo 2023: due auto si sono scontrate frontalmente mentre viaggiavano in via Carcano, tratto della provinciale 32, in corrispondenza di una leggera curva.

La 34enne alla guida della Smart in gravi condizioni

La dinamica è ancora da accertare. Quel che è certo è che l'impatto è stato violentissimo, a tal punto che una ragazza di 34 anni alla guida di una delle due auto coinvolte (una Smart), ha riportato gravi ferite e lesioni.

Trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, si trova ora ricoverata in gravi condizioni.

Soccorso anche il cane che viaggiava con lei

Ma la giovane non era sola. A bordo dell'auto con lei, infatti, c'era anche il suo cane. Anche lui ha necessitato di cure ed è stato affidato a un veterinario.

Sul posto, nel frattempo, sono intervenuti carabinieri della compagnia di Cantù per effettuare i rilievi del sinistro stradale. Insieme a loro anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il tratto di strada.

L'addestratrice cinofila

Una vicenda che ricorda quella avvenuta solo un mese fa sulla autostrada A4 in zona Pero, direzione Venezia. Qui aveva perso la vita la 33enne Beatrice Dell'Orto, addestratrice cinofila di Seregno (Monza e Brianza) che viaggiava in compagnia del proprio pitbull, seduto sui sedili posteriori del furgoncino: al contrario della padrona, il cane era stato estratto vivo dalle lamiere.