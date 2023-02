Chi era Beatrice Dell’Orto, la 33enne vittima dell’incidente sulla A4 a Pero Beatrice Dell’Orto, 33 anni, era un’addestratrice cinofila di Seregno (Monza e Brianza). Il suo cane di razza pitbull, che viaggiava con lei sui sedili posteriori, si è salvato ed è stato estratto vivo dalle lamiere.

È morta sul colpo Beatrice Dell'Orto, la giovane di 33 anni che oggi mercoledì 22 febbraio ha perso la vita in un incidente sulla autostrada A4 in zona Pero, direzione Venezia: il suo furgoncino Volkswagen Caddy, nell'impatto contro un camion, è rimasto completamente schiacciato.

Non hanno potuto fare niente i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere e, all'interno dell'abitacolo accartocciato, trovato ancora vivo il cane della conducente, un pitbull che viaggiava sui sedili posteriori – e che per questo si è salvato.

Il pitbull tratto in salvo dalle lamiere

Chi era Beatrice Dell'Orto, la vittima dell'incidente sulla A4

Sì perché per Beatrice, nata a Giussano e residente a Seregno (Monza e Brianza), i cani erano tutto. Addestratrice cinofila professionista e amante degli animali, non esiste immagine in cui la 33enne non sia in compagnia di almeno un cane, se non addirittura circondata da un vero e proprio branco.

"Grande donna, grande cinofila. Ovunque tu sia ora rimarrai sempre nei nostri cuori. Difficile pensare di non rivederti più, il campo sarà vuoto, ma tutti i cani avranno il ricordo del tuo lavoro, della tua professionalità, della tua pazienza", la ricorda un amico. "

Addio, Bea, meravigliosa creatura ed eccellente pratica esperta cinotecnica", un altro ancora. "Ovunque sei, noi siamo con te. E tu, ovunque, con noi". "Il tuo sorriso riempiva il campo…ora dilania i nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai".

E ancora. "Una perdita indescrivibile. Amica dal grande cuore, lasci in me un vuoto incolmabile". "Piccola dolce Bea… un’amica stupenda.. un tecnico senza eguali… una delle persone che mi ha insegnato a ritrovare la voglia di combattere.. non può essere vero. Ti porteremo per sempre nel cuore. Ciao sorella".