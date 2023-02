Incidente stradale sull’Autostrada A4, auto rimane schiacciata sotto un camion: un morto Terribile incidente stradale sull’autostrada A4 in direzione Venezia: dove un’automobile è rimasta schiacciata sotto un camion.

A cura di Ilaria Quattrone

Violento incidente stradale sull'autostrada A4 nella giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2022, in zona Pero (Milano) in direzione Venezia dove un'automobile si è scontrata con un camion rimanendo, così come mostrato nelle foto, completamente schiacciata. Il conducente del doblò è morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo.

La dinamica è ancora poco chiara. L'incidente si è verificato intorno alle 12.37. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica: al momento nessun veicolo ha fatto rientro in ospedale. Purtroppo però gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla, se non dichiarare il decesso del conducente del doblò, di cui per il momento non si conosce l'identità: avrebbe riportato ferite troppo gravi.

I vigili del fuoco hanno estratto un cane di razza pitbull

I vigili del fuoco, oltre a estrarre il cadavere dell'uomo, hanno salvato un cane di razza pitbull che si trovava nella stessa auto. Non è chiaro quali siano le sue condizioni. Nessuna notizia del conducente che si trovava alla guida del camion. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale che stanno cercando di capire cosa possa aver causato l'incidente e quindi accertare eventuali responsabilità.

Probabilmente il traffico è stato rallentato per consentire ai medici di poter prestare le cure, agli investigatori di poter raccogliere tutti gli elementi necessari e ai vigili del fuoco di procedere con la messa in sicurezza delle persone coinvolte e la rimozione dei veicoli dalla strada.