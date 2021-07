in foto: (Immagine di repertorio)

Terribile frontale questa notte a Zogno, comune in provincia di Bergamo dove un camion si è scontrato con un'automobile. Due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

I due feriti trasportati all'ospedale Papa Giovanni XXIII

Non è ancora chiaro di chi siano le responsabilità e cosa possa aver provocato l'incidente: il tutto è avvenuto ieri intorno alle 2.30 sulla strada statale 470 in direzione Valbrembana. Nello scontro sono stati coinvolti due giovani di 24 e 30 anni. Dopo aver ricevuto l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine e il personale del 118 a bordo di un'auto medica e due ambulanze. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è ancora chiaro chi dei due abbia causato l'incidente. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'intera area

A Galbiate un 19enne è morto dopo un incidente

Solo qualche giorno fa invece a Galbiate si è verificata una tragedia: un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un incidente stradale. Il 19enne era alla guida della sua auto quando a causa del maltempo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Non è stato potuto far altro che constatarne il decesso. L'intera comunità è stata travolta da questa tragedia e si è stretta attorno ai parenti del ragazzo.