Incidente a Vimodrone, ciclista travolta da un’automobile: intubata sul posto, è grave Una ciclista è stata travolta da un’automobile a Vimodrone (Milano): la donna è stata trovata priva di sensi, intubata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. A chiamare i soccorsi è stata l’automobilista. Sul posto anche le forze dell’ordine per svolgere i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata travolta da un'auto: una ciclista è stata investita e, nella caduta violenta, ha battuto la testa. L'incidente si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 1 ottobre, a Vimodrone (Milano). La donna è stata intubata sul posto e trasferita d'urgenza in ospedale. Oltre ai soccorsi, sono state inviate sul posto le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e capire cosa sia potuto accadere e soprattutto accertare eventuali responsabilità.

La ciclista ricoverata con un trauma cranico

L'incidente è avvenuto alle 12.40: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Gli operatori del 118 erano arrivati in codice giallo, ma una volta constata la situazione e prestato le prime cure sul posto, hanno chiesto l'assistenza dell'elisoccorso. La ciclista è stata trovata in stato di incoscienza. È stata poi trasferita d'urgenza all'ospedale San Raffaele: la donna ha riportato un trauma cranico. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Vimodrone: dai primi accertamenti è stata l'automobilista di una Fiat Qubo a chiamare immediatamente i soccorsi.

Incidente ad Asso, uomo e donna feriti

Ieri si è verificato un altro incidente, ma fortunatamente meno grave: su una strada di Asso, comune in provincia di Como, un'auto si è ribaltata. Due persone, una donna di 59 e un uomo di 67 anni, sono stati trasferiti in ospedale. Non hanno riportato ferite gravi e sono stati quindi trasferiti in codice verde all'ospedale di Erba. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.