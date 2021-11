Incidente a Santa Brigida: 50enne muore schiacciato da un albero Incidente letale oggi a Santa Brigida, in provincia di Bergamo. Un 50enne è rimasto schiacciato da un albero. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Non è noto infatti se si tratti di un infortunio sul lavoro o di un incidente. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Incidente fatale questo pomeriggio, poco prima delle 15, a Santa Brigida, nella Bergamasca, vicino alla strada provinciale 8. Al momento non sono ancora confermate le circostanze, se si tratti o meno di un infortunio sul lavoro o di un uomo che stava lavorando su dei terreni di sua proprietà. Secondo quanto riferito da Areu (azienda regionale emergenza urgenza), un uomo di 50 anni ha perso la vita in seguito a un trauma da schiacciamento causato dalla caduta di un albero. I medici e i paramedici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul luogo dell'infortunio anche il personale dell'Ats (agenzia di tutela della salute) di Bergamo, i carabinieri, l'elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza.

Infortunio sul lavoro a Lodi e a Brescia

Se venisse confermato come infortunio sul lavoro, sarebbe l'ennesimo nelle ultime settimane in Lombardia. Il 13 ottobre era infatti avvenuto un grave incidente sul lavoro a Cavenago d’Adda, nel Lodigiano. Alle 13.38, nell’azienda Marmi Pantigliate, un operaio era rimasto schiacciato dal pianale mobile di un macchinario. Il 51enne aveva riportato un trauma toracico e addominale, oltre a delle ferite al braccio, ed era ricoverato in prognosi riservata. Il 27 ottobre, a Gambara in provincia di Brescia un grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un incidente sul lavoro. Un giovane operaio 32enne è rimasto incastrato in un macchinario e ha successivamente perso i sensi. Per fortuna il macchinario si è fermato in tempo e il 32enne, che dopo poco ha ripreso conoscenza, non ha riportato gravi conseguenze.