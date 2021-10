Gambara, operaio resta incastrato in un macchinario e sviene: soccorso con l’elicottero Grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Gambara, in provincia di Brescia. Un giovane operaio 32enne è rimasto incastrato in un macchinario e ha successivamente perso i sensi. Per fortuna il macchinario si è fermato in tempo e il 32enne, che dopo poco ha ripreso conoscenza, non ha riportato gravi conseguenze.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri, martedì 26 ottobre, a Gambara, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 32 anni, di professione operaio, è rimasto incastrato all'interno del macchinario di una ditta e ha perso i sensi. L'infortunio sul lavoro si è verificato attorno alle 11 in un impianto in via Mantova, la Nba Batterie. Il giovane operaio, stando a quanto riporta la testata locale "BresciaToday", stava lavorando nei pressi di un macchinario quando, per cause da accertare, è rimasto incastrato. Per fortuna il macchinario si è fermato il tempo e non ha causato gravi danni al 32enne, che però forse per lo choc o per altre cause ha perso i sensi subito dopo l'incidente.

Il giovane operaio è stato trasportato in elicottero agli Spedali civili di Brescia

I colleghi del 32enne hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, oltre a un'automedica è intervenuto anche l'elisoccorso in codice rosso. Per fortuna però il giovane operaio ha ripreso conoscenza: il codice di intervento è passato da rosso a giallo e il 32enne è stato trasportato in elicottero dal personale del 118 agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici avrebbero escluso per lui lesioni gravi.

In corso le indagini sull'incidente sul lavoro

Un grosso sospiro di sollievo per tutti i colleghi e i datori di lavoro del 32enne, anche se adesso si cercherà di fare luce su quanto avvenuto: nell'azienda in cui si è verificato l'infortunio sono intervenuti sia i carabinieri di Verolanuova sia gli ispettori del lavoro dell'Azienda socio-sanitaria territoriale del Garda, che dovranno verificare il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.