Costa Serina, un uomo di 65 anni è morto schiacciato da un albero Tragico incidente in Costa Serina, in provincia di Bergamo. Un uomo è morto in un bosco dopo essere stato schiacciato da un albero. Sul posto oltre agli operatori del 118 e al soccorso alpino, si sono recati anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Tragico incidente in Costa Serina, piccolo comune di appena 876 abitanti in provincia di Bergamo. Un uomo è morto in un bosco dopo essere stato schiacciato da un albero. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e provare a capire cosa possa essere successo.

L'uomo è morto schiacciato da un albero

Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la segnalazione agli operatori della centrale è arrivato attorno alle 15.22 di oggi, sabato 30 ottobre. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Con loro anche gli uomini del soccorso alpino. Nonostante i loro tentativi di rianimare il 65enne, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non si conoscono le generalità dell'uomo che ha perso la vita.

Sul posto anche i carabinieri di Bergamo per i rilievi

Presenti anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo. L'incidente è avvenuto vicino al Santuario della Forcella. Non è ancora chiaro cosa lo abbiamo causato se un tentativo maldestro di abbattere un albero o un errore di distrazione. I militari stanno svolgendo tutti i rilievi necessari per comprenderlo.