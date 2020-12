in foto: (Immagine di repertorio)

Le forti nevicate che hanno interessato gran parte del territorio lombardo hanno provocato i primi disagi alla circolazione. A causa del manto nevoso, nella mattinata di oggi lunedì 28 dicembre intorno alle 7.10 si è verificato un grave incidente a Pumenengo, in provincia di Bergamo.

Auto si ribalta a Pumenengo

Un automobilista lungo la strada provinciale 106 intorno alle 7.10 ha perso il controllo della sua macchina, ribaltandosi e finendo fuori strada. Sul posto sono sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Sulla strada provinciale 342 invece all'ingresso della galleria di Bonate, sempre in provincia di Bergamo, si sono formate lunghe code a causa di un incidente non grave avvenuto intorno alle 8 del mattino. Anche ad Almè se n'è verificato un altro provocato da un camionista che ha perso il controllo del suo mezzo fortunatamente senza danni. Intanto si sta procedendo con la pulizia delle carreggiate così da evitare altri eventi simili.

Limitazioni al traffico ferroviario in Lombardia

La neve è caduta in quasi tutte le città della Lombardia e da ieri, domenica 27 dicembre, è stata diramata un'allerta meteo arancione con particolare attenzione alla fascia alpina e in pianura. In provincia di Varese, si sono registrati alcuni rallentamenti alla circolazione dei treni lungo le linee che collegano la provincia alla città di Milano. In Brianza invece è stato attivato il piano emergenza che prevede il monitoraggio delle strade. Viste le intense nevicate, Rfi e Ferrovienord hanno previsto l'attivazione del piano di emergenza con limitazioni del traffico ferroviario su tutte le linee. Restano però garantite quelle principali.