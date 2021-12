Incidente a Milano, scontro tra una moto e una macchina in via Ornato: grave una 45enne Grave incidente oggi a Milano. Una donna di 45 anni è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano dopo che la moto su cui stava viaggiando si è scontrata con una macchina in via Ornato.

A cura di Simona Buscaglia

Incidente oggi pomeriggio alle 15 a Milano in via Luigi Ornato, vicino al supermercato Lidl. Lo scontro è avvenuto tra una macchina e una moto, su cui erano a bordo due persone, una donna di 45 anni, e un uomo di 39 anni. La prima ha riportato, secondo quanto riferito da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), un trauma cranico e all'addome, un trauma alla gamba e uno a un braccio. Le sue condizioni sono gravi, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Ancora da accertare le cause dello scontro

Il conducente della moto ha invece riportato un trauma alla gamba e alla spalla. I medici e paramedici del 118 intervenuti sul posto hanno deciso di trasportarlo in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. La conducente dell'auto invece è stata valutata ma non ospedalizzata. Sul luogo dell'incidente, oltre a un'automedica e tre ambulanze, sono intervenute anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause dello scontro ma spetterà alle forze dell'ordine effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Altro incidente stradale in Lombardia

Quello di oggi a Milano avviene pochi giorni dopo un altro grave incidente, questa volta in provincia di Pavia. A Torrevecchia una macchina era finita contro un palo della luce, ferendo gravemente una bimba di sette anni, trasportata in codice rosso al San Matteo di Pavia. Nell'auto era presente anche un neonato di nove mesi e due passeggeri: il conducente di 35 anni, illeso, e un'altra passeggera, anche lei senza traumi evidenti. Rimane ancora da chiarire l'esatta dinamica della perdita di controllo del mezzo.