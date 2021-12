Incidente stradale nel Pavese, nello scontro l’auto finisce contro un palo: grave una bimba di 7 anni Grave incidente oggi pomeriggio in provincia di Pavia. Una macchina finisce contro un palo della luce. Grave una bimba di sette anni trasportata in codice rosso al San Matteo di Pavia.

A cura di Simona Buscaglia

Oggi pomeriggio, poco dopo le quattro, a Torrevecchia Pia, nel Pavese, una bambini di sette anni è rimasta gravemente ferita in un incidente tra due auto. L'auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un palo della corrente elettrica. La bimba ha riportato, secondo quanto riferito da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), un trauma cranico, un trauma toracico e una ferita alla gamba ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

Ancora sconosciute le cause dell'incidente

Non sarebbero ancora note le dinamiche dell'incidente che hanno portato l'auto a finire contro il palo della luce. Il conducente della macchina, un uomo di 35 anni, non ha riportato traumi evidenti ma è stato trasportato per sicurezza in codice giallo al San Matteo di Pavia, così come una donna, anche lei 35enne. Nell'auto c'era anche un bimbo di 9 mesi, apparentemente illeso, anche lui trasportato al San Matteo. Sul posto sono intervenute due automediche, tre ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Altro grave incidente in Lombardia

L'incidente di oggi a Pavia, avviene poche ore dopo un altro grave incidente, questa volta mortale, in provincia di Mantova. Ieri pomeriggio infatti lungo l'autostrada A22 un uomo di 40 anni è morto in seguito a un violento incidente tra il suo furgone e un mezzo pesante. In seguito allo scontro il traffico è andato letteralmente in tilt. Arrivati sul luogo dell'impatto, i medici del 118 hanno da subito intuito la gravità dello schianto. Il furgone condotto dalla vittima avrebbe infatti tamponato l'autoarticolato davanti a sé, finendogli sotto.