Incidente sulla provinciale a Grassobbio, scontro tra automobili: morto un uomo di 57 anni Un uomo di 57 anni è morto, mentre un altro di 47 si trova ricoverato con ferite non gravi. È il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba di stamattina a Grassobbio (Bergamo), lungo la strada provinciale 591 bis Cremasca.

Foto di repertorio

Un uomo di 57 anni è morto, mentre un altro di 47 si trova ricoverato con ferite non gravi. È il bilancio dell'incidente avvenuto alle 4.44 di oggi, sabato 28 ottobre 2023, a Grassobbio (Bergamo) lungo la strada provinciale 591 bis Cremasca, che collega Orio al Serio alla Tangenziale Sud.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno schianto frontale tra due auto, su cui viaggiavano un uomo di 57 anni e un 47enne. Il primo ha perso la vita nell'incidente: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il secondo invece è stato trasportato all'ospedale di Seriate, e non è in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica, per capire che cosa abbia originato l'incidente e se vi siano eventuali responsabilità. L'Anas, nel frattempo, ha provvisoriamente chiuso al traffico il tratto interessato in modo da consentire i soccorsi del 118 e i rilievi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, con le forze dell'ordine, per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.