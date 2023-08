Incidente a Garlate, si schianta con la sua moto contro un’auto: muore Matteo Donchi È Matteo Donchi il centauro di 47 anni, originario di Vimercate, che ha perso la vita oggi a Garlate (Lecco) mentre viaggiava sulla sua Ducati. Avrebbe cercato di sterzare per evitare l’impatto con un’auto in manovra, schiantandosi contro una seconda vettura.

Matteo Donchi

È Matteo Donchi il centauro di 47 anni, originario di Vimercate (Monza e Brianza), che ha perso la vita oggi a Garlate mentre viaggiava sulla sua Ducati in direzione Lecco, a pochi metri dal lago. L’incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi domenica 20 agosto, poco dopo le 14.30, lungo la provinciale 72.

Secondo le prime ricostruzioni, il 47enne si sarebbe scontrato contro un'auto in manovra. Avrebbe così cercato di sterzare per evitare l’impatto, finendo a terra e schiantandosi contro una seconda vettura. L'uomo è morto sul colpo: inutile l'intervento delle due ambulanze e dell'automedica, intervenute immediatamente sul posto. Ferite lievi invece per le tre persone a bordo delle auto coinvolte, medicate sul posto dai sanitari di Areu.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico locale: la strada è rimasta infatti bloccata per alcune ore, di modo da consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza della carreggiata.