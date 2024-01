Auto si ribalta per la strada ghiacciata a Bonate Sopra: morta una ragazza di 26 anni La vittima viveva a Ronco Briantino (Monza e Brianza): al volante un 23enne di Piacenza ricoverato in ospedale. La Fiat Panda si è ribaltata più volte, probabilmente per l’asfalto ghiacciato, sbattendo contro le arcate di una galleria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 26 anni di Ronco Briantino è morta, e il giovane di 23 che si trovava al volante, originario di Piacenza, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La 26enne, deceduta sul colpo, era seduta sul sedile del passeggero.

È il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto questa notte intorno alle 4.45 a Bonate di Sopra (Bergamo) sulla ex strada statale 342, all’altezza dello svincolo per Terno d’Isola in direzione di Lecco. La vettura, una Fiat Panda, si è ribaltata più volte, molto probabilmente per il manto stradale ghiacciato, sbattendo contro le arcate di una galleria: i due, molto probabilmente, si stavano dirigendo verso l'abitazione della ragazza. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

I soccorritori del 118, immediatamente accorsi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna, la cui salma è stata trasportata a Osnago. Oltre al personale sanitario sono stati allertati i vigili del fuoco, mentre dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Bergamo.