Perde il controllo dell'autobotte piena di benzina: morto A Cremona una cisterna piena di benzina si è ribaltata: un uomo di 45 anni, che era alla guida, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 20 gennaio, un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale a Piadena Drizzona, comune che si trova in provincia di Cremona. Il 45enne si trovava alla guida di una cisterna, che si è ribaltata: sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'autobotte era piena di benzina. Si trovava alla rotonda, all'altezza del negozio cinese Happy Home, quando è salito sull'aiuola e ha perso il controllo del mezzo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costarne il decesso. I militari, invece, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Ovviamente per consentire tutte le operazioni, la strada statale 10 "Padana Inferiore" è stata interdetta al traffico.

Per il momento non si conosce l'identità della vittima. Nelle stesse ore è morta una giovane, la 26enne Martina Viscardi, che è rimasta coinvolta in un incidente stradale in provincia di Bergamo. L'automobile sulla quale viaggiava, si è ribaltata più volte: alla guida c'era un 23enne che si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII.